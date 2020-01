L’aventure phocéenne

Actuellement au musée de Lattes, une exposition retrace la rencontre sur les rives de la Méditerranée (de la Catalogne à la Provence) entre les navigateurs phocéens grecs et les gaulois (France) et les ibères (Espagne). Cette aventure qui s’est accélérée à partir de la fondation de Marseille vers 600 av. J.C. a eu des conséquences sur l’architecture, l’urbanisme, l’organisation sociale, l’économie, les us et coutumes chez les peuples indigènes.