L’eau est un bien vital

La conjonction d’une demande anthropique de plus en plus forte et les impacts déjà visibles des changements climatiques rendent cette ressource fragile et de plus en plus disputée pour des usages multiples, source de tensions et de conflits. Le département de l’Hérault est en première ligne dans la problématique de l’évolution des ressources en eau et des défis posés par une demande toujours plus forte (urbanisation, agriculture, tourisme,…).