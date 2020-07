L'eau, une denrée rare

Le Conseil des ministres de l'UE a demandé à la Commission européenne de remédier aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans l'Union .De so côté le Parlement européen a adopté il y a quelques semaine un règlement sur la réutilisation de l’eau. La nouvelle législation définit pour la première fois des exigences de qualité minimales au niveau européen pour l'eau recyclée (c'est-à-dire les eaux usées urbaines qui ont été traitées dans une station de recyclage) afin qu'elle puisse être utilisée pour l'irrigation agricole de manière sûre, en protégeant les personnes et l’environnement. Les nouvelles règles visent à garantir que les eaux usées traitées soient plus largement réutilisées afin de limiter l'utilisation des masses d'eau et des nappes phréatiques