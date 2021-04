L'eau : une ressource naturelle à préserver

"En 2021, on a d'ores et déjà 19 millions d'euros de crédit qui vont être mobilisés. Ces crédits s'inscrivent dans le plan de relance de l'Etat".

Patricia MAUVIEUX-THOMAS



L’eau est un précieux patrimoine. La préservation de cette ressource et le respect des écosystèmes naturels sont essentiels. Au cœur de ce travail, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. Elle donne vie localement aux priorités environnementales de l’État en agissant au plus près des enjeux des territoires. Notre invitée du jour est Patricia MAUVIEUX-THOMAS, Directrice des Politiques d'Intervention.