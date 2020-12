L’écho de l’Economie Sociale et Solidaire : Sandrine Carême

La CRESS Occitanie prévoit le planning suivant pour ses prochaines manifestation:

- Salon Coventis en juin 2021

- Mois de l'ESS novembre 2021

Dès maintenant la CRESS travaille à la sensibilisation des jeunes et de ceux qui, partageant de plus en plus les valeurs de l'ESS, ont envie de s'y impliquer.

L'ensemble des conférences, agoras... réalisées dans le cadre du Mois de l'ESS et de la semaine des achats responsables ainsi que les projets à venir est à retrouver sur le site de la CRESS Occitanie www.occitanie.org