Un site devenu aujourd'hui Ecocentre et qui accueille une vingtaine d'entreprises et une centaine de salariés. Parmi ses points forts : un pôle bois, un fab lab, un espace de coworking et un hôtel d'entreprises entièrement rénové qui attend ses premiers locataires. On fait le point avec Marie-Laure Chazelle, sa responsable, à la veille de la venue du Premier ministre Jean Castex.

