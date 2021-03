L’Ecole 42 forme les codeurs informatiques de demain - Olivier Grosse

Invité : Olivier Grosse, directeur de la nouvelle "Ecole 42" à Angoulême

Alors que les entreprises sont nombreuses dans la région à chercher des techniciens spécialisés en informatique, l’Ecole 42 s’implante à Angoulême, après être née à Paris et avoir essaimé dans la monde. Elle va former ses futurs étudiants au codage informatique, discipline aux multiples applications dans tous les secteurs économiques. Sa pédagogie particulière est basée sur l’autonomie et la motivation des étudiants

Journal régional (Par Denis Charbonnier)

Chroniques :

Regard éditorial : Campagne publicitaire et cohérence (Par Dominique Breillat)

Environnement : Loi climat et publicité (Par Martine Laplante)

Livre : “J'ai pas fini mon rêve” d’Henri Gougaud, aux éditions Albin Michel (Par Danielle Lacoste)