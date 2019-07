L'école du vin de Bordeaux fête ses 30 ans

Elle a été créée il y a 30 ans : l’Ecole du vin. Aujourd’hui l’école forme 85 000 personnes dans le monde, l'institution s’est exportée dans plus de 21 pays.

Mais bien sur le coeur historique de cette école reste à Bordeaux. Pour accueillir les 5 à 6 000 personnes formées chaque année dans ses locaux, l’école du vin vient d’achever d’importants travaux de rénovation. Les trois salles principales ont ainsi été repensées pour proposer des ateliers de dégustations et de découvertes moins scolaires et davantage ludiques. Stéphanie Barral est responsable de l'école du vin.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Pour en savoir plus rdv sur ecoleduvindebordeaux.com