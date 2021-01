L'école ECCOFOR de Dole change d'adresse - La fin du déménagement

L’école de production ECCOFOR-Juralternance installée à Dole, a fait construire un nouveau bâtiment au 1 rue Audemar-Guyon dans la zone des Epenottes.

En plus des salles de cours et des bureaux administratifs, il dispose de deux ateliers neufs pour ses formations métallerie et mécanicien automobile.

Le déménagement a été réalisé en fin d’année dernière pendant les vacances des élèves.

Il ne reste plus que quelques finitions.