L'école ECCOFOR de Dole change d'adresse - La réaction des élèves

Et depuis le 4 janvier 2021, ils suivent leur formation dans un nouveau bâtiment plus grand, aux normes écologiques et basse consommation.

Il a été construit sur un an au 1 rue Audemar-Guyon dans la zone des Epenottes.

Le déménagement a eu lieu en fin d’année 2020 pendant les vacances des élèves.

Youcef et Eliott, tous les deux âgés de 15 ans et en formation métallerie, ont eu la joie de découvrir ces nouveaux locaux.