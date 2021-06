L'écologie aux régionales des Pays de la Loire

Dans cette mandature, la région n’a clairement pas mis le turbo sur ses compétences environnementales - Eau, déchets, transports interurbains, biodiversité - . Ainsi, l’Autorité Environnementale a épinglé sur de nombreux points son Schéma Régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (les SRADDET),ce qui est la boussole environnementale de la Région.

Ainsi, par exemple, seulement "11% des rivières ligériennes sont en bon état", écrit Christelle Morançais alors que la qualité de l’eau et la ressource en eau sont des secteurs impératifs à prendre en compte ( à court terme et non l'objectif trop lointain de 2050). Idem pour les activités agricoles, les plus émettrices de gaz à effet de serre, le dialogue avec les acteurs n’a pas permis d’avancer sur la mutation nécessaire de leur pratique. Idem pour la biodiversité : il faudra tout au moins plus d’aires protégées et de protection d’espèces menacées, et de mesures de replantations diversifiées. Et zéro pointé pour l’objectif de zéro artificialisation des sols qui est resté lettre morte.

En clair, la majorité régionale s’est réveillée tardivement.

Face à ce bilan, et surtout face à l’urgence climatique qui devient un impératif d’action, tous les candidats aux régionales se sont appropriés l’urgence climatique

A l’extrême droite, l’intellectuel écologiste du RN, Hervé Juvin, prône l’écologie conservatrice dans tous les sens du terme.

Christelle Morancais se cale sur une "écologie du progrès", de croissance, d’emplois … en pariant plus sur l’innovation technologique que sur les évolutions des pratiques : « se déplacer, construire, produire, cela ne varie pas « écrit celle qui met en avant l’hydrogène vert et le chanvre.

Il manque visiblement dans son équipe des écologistes convaincus et convaincants… alors voici au centre François de Rugy, ancien ministre de la Transition Ecologique, qui fait preuve d’un franc volontarisme écologique, avec le leit motiv d’allier économie et écologie, et qui pourra devenir au final plus que la caution, l’action de la première au second tour selon les voix. Reste que son équipe LREM qui vient en majeure partie de la gauche devra faire sa mue…

Mathieu Orphelin, ancien EELV devenu LREM, s’est maintenant résolument retourné vers la gauche, qui plus est la gauche de gauche avec La France Insoumise pour allié. Ça passe ou ça casse. Matthieu Orphelin annonce préparer l’avenir avec un plan à 1 milliard d’euros pour aider et investir : résorber les passoires énergétiques, abandonner les très polluantes voitures et adapter la région au réchauffement climatique.

Avec une équipe de socialistes reconditionnés, l’ancien ministre de l'agroalimentaire Guillaume Garot se fait le hérault la gratuité des ter pour les jeunes, et de la fin du gaspilalge alimentaire …."l’écologie du concret », annonce Guillaume Garot, c’est l’écologie sociale socialiste promit à s’unir au second tour à Matthieu Orphelin

En résumé, à droite et au centre l’écologie est un moteur de croissance dopée par l’innovation technologique, à gauche, une écologie intégrale globale qui oeuvre à faire basculer le modèle économique actuel.

A l’occasion des élections régionales, les têtes de liste ont reformé la ligne de partage des eaux entre droite et gauche.