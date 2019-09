L’écologie : un défi majeur pour Fondacio !

Vous venez François nous parler de l’enjeu écologique. Est-ce qu’il y a des solutions ?

Partout dans le monde, des initiatives se multiplient pour indiquer des chemins, initier des changements profonds dans les comportements, et mettre en commun des recherches de nouvelles pratiques. Mais personne n’a vraiment la solution clés en main.

Quelles initiatives par exemple ?

Je pense au Forum Mondial Convergences qui s’est tenue au Palais Brongniart à Paris pour sa 12e édition, les 5 et 6 septembre derniers, et Fondacio en était un des partenaires.

Convergences, qu’est-ce que c’est ?

Fondé en 2008, le Forum Mondial Convergences rassemble chaque année plus de 5000 professionnels pour échanger et faire découvrir au plus grand nombre des solutions autour de la réduction des inégalités, de la lutte contre le changement climatique et des Objectifs de développement durable. L’originalité réside dans l’explicitation du terme « Convergences ». Convergences de quoi ? Je dirais Convergences « Triple Zéro ». En effet, l’objectif poursuivi est « Zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté » ; “Triple Zéro” veut dire convergence et interconnexion dans l’action pour un monde sans exclusion, sans carbone et sans pauvreté.

Et Fondacio dans tout cela ?

Fondacio fait partie des partenaires techniques internationaux et a participé aux éditions en Colombie et aux Philippines, il y a quelques mois.

La réduction de la pauvreté, la lutte contre l’exclusion et la préservation de l’environnement sont des défis majeurs communs à Fondacio et Convergences. En Afrique, Asie et Amérique Latine. Fondacio a mis en place des projets pour construire un monde plus humain et plus juste dans le respect de notre maison commune : La Terre. Les Centres Laudato Si de Fondacio seront-ils un jour labellisés #3Zero ? Pourquoi pas! Ce serait une belle manière de redonner de la valeur au zéro, base de l’écologie intégrale.

Vous avez un exemple concret de projet ?

Julia Naw a été invitée aux côtés de Yan Arthus Bertrand et Frédérique Bedos pour présenter son projet lors de la soirée de clôture du Forum Mondial Convergences, vendredi dernier : Youth We Can ! Les Jeunes s’engagent pour le Climat.

Julia est une ancienne étudiante de l’Institut de Formation de Fondacio Asie.

Les jeunes de son pays, le Myanmar/Birmanie, sont à la recherche d'un emploi pour gagner de l'argent : ils veulent travailler dans de grandes entreprises mais beaucoup détruisent la planète, dans l'industrie minière notamment. De plus, les femmes ont moins de possibilités d'éducation et d'emploi ; beaucoup migrent illégalement pour travailler et acceptent des emplois dangereux et sont même victimes de la traite en tant qu'épouses et travailleuses du sexe à l'étranger.

La formation de Julia à Fondacio lui a donné le courage de lancer une entreprise sociale autour de la mode durable. Elle a commencé à se former et à former d'autres personnes à la couture. Puis, ce fut la création de Youn Sone. Youn Sone signifie Colorful en langue birmane, pour montrer l’harmonie dans la diversité des cultures, des ethnies, des âges, des religions et des histoires personnelles. Le but de Youn Sone est de donner aux jeunes les compétences nécessaires pour devenir autonomes sans détruire la culture, les traditions et la terre mère. Les produits de mode durables sont vendus localement et en Europe.

A Fondacio, Julia est aussi devenue formatrice pour d'autres jeunes sur le développement de projets générateurs de revenus axés sur le développement durable et les affaires. Aujourd'hui, ces jeunes commencent à prendre des responsabilités et à faire preuve de créativité pour trouver des solutions qui favorisent l'exclusion zéro, zéro carbone qui peut mener à la pauvreté zéro. À leur tour, ils créent de nouveaux produits en recyclant d'anciens objets en plastique ou en tissu.

Pour Julia, l’important est de retourner vers ses racines, d’apprendre de la sagesse des peuples autochtones, où culture et traditions vivent en harmonie avec la nature.

Ainsi, les produits Youn Sone sont développés dans le but de combler le fossé entre riches et pauvres, modernes et traditionnels, ET plus important encore, pour relier les gens et l’environnement.