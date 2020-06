L'économie sociale et solidaire : L'oublié de la crise économique actuelle ?

C'est un secteur d'activité qui représente 14% des emplois des Pays de la Loire. L'économie sociale et solidaire se sent oubliée dans cette crise économique de l'après confinement.



Les aides promises par l'Etat ou les collectivités locales ne concernent pas toujours les associations ou les établissements non lucratifs, pourtant durement touchés.



C'est ce que dénonce Céline Durand, la déléguée générale de la CRESS, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Pays de la Loire, au micro d'Antony Torzec