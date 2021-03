L'écospiritualité, un pont entre le Ciel et la Terre

Christine Kristof veut créer plus de liens, notamment entre le ciel et la terre. Elle aime explorer les connexions nombreuses qu'il y a entre l'écologie et la spiritualité.

Dans son livre "Sur la Terre comme au ciel : lieux spirituels engagés en écologie" publié aux éditions Labor et Fides, Christine Kristof dresse un panorama des lieux spirituels qui, par leurs pratiques, apportent une spécificité écologique.



un pont entre le ciel et la terre

Christine Kristof se définit comme "une chercheuse, une exploratrice, une amoureuse de la vie". En effet, en tant qu'ancienne accompagnatrice de voyages, puis journaliste et photographe, Christine Kristof aime comprendre le monde qui l'entoure, l'observer, le décrypter.

Depuis quelques temps elle s'intéresse particulièrement à l'écospiritualité, où elle "tente de faire la jonction entre ce monde de la terre et ce monde du ciel, dans la conscience que ce n'est qu'une seule et même chose, et aussi dans la conscience que la nature qui est autour de nous, est aussi notre nature intérieure et que les deux ne sont pas dissociées".



Ker Francesco, une inspiration

Cette conscience de la Création, du lien entre ciel, terre et mer, Christine Kristof l'expérimente dès qu'elle le peut dans sa maison de l'île aux moines, Ker Fransceco.

Elle l'a baptisée ainsi en hommage à son père, au pape et à Saint François d'Assise, grand observateur de la Création, que Christine Kristof admire.

Une maison d'enfance battue par les vents, un foyer chaleureux, un lieu de prière aussi, où Christine Kristof a laissé grandir son amour de la nature et sa soif de spiritualité.

L'écologie comme outil de conversion

Christine Kristof ne se définit pas comme catholique mais comme chrétienne. Elle aime laisser les possibilités ouvertes. "Se soucier du Créateur, sans se soucier de la Création c'est pour moi un contre-sens" déclare-t-elle. C'est cette idée "étriquée" qu'elle a pu reprocher à l'Église à une certaine époque.

Par la suite, elle a vécu une réelle conversion écologique et a trouvé sa place en tant que chrétienne. "Ma curiosité m'a permis de retrouver ma place petit à petit en tant que chrétienne et ça grâce à l'écologie. L'écologie pour moi est arrivée comme une valeur transversale et c'était l'endroit de faille où, justement, j'étais attendue en tant que chrétienne" raconte Christine Kristof.