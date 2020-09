L'édition 2020/2021 du livret diocésain de l'Eglise du Jura

C’est le titre de l’édition 2020/2021 du livret diocésain diffusé par l’Eglise du Jura à l’automne 2020.

Comme pour les deux précédentes moutures, celle-ci conserve sa mise en page et sa charte graphique, qui intègre les dessins originaux d’une artiste-peintre pour entamer les huit chapitres de ce document.

Et un choix de textes religieux plus large.

Ce livret diocésain doit permettre aux Jurassiens de se réunir, de réfléchir ensemble à la Parole de Dieu et de partager leurs expériences spirituelles.