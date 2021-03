L'édition 2021 du festival Beauregard confrontée "à un manque de perspectives"

Le 18 février, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a annoncé le cadre dans lequel pourront se tenir les festivals en 2021. Parmi les deux mesures phares : une jauge maximale de 5 000 festivaliers et une configuration assise. Est-ce réaliste pour des festivals de musiques actuelles et quand ces événements attirent en temps normal plusieurs dizaines de milliers de personnes ? Paul Langeois, co-directeur et programmateur du festival Beauregard, nous répond.