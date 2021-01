L'édition 2021 du Festival de la Paille à Métabief

Les organisateurs du Festival de la Paille de Métabief dans le haut-Doubs ont dévoilé les têtes d’affiches de la prochaine édition.

En 2020, l'événement avait été annulé à cause de l’épidémie mais ses initiateurs veulent y croire.

La plupart des têtes d’affiches qui étaient prévues l’année dernière, a accepté de venir dans la station les 30 et 31 juillet 2021.

En plus de ces artistes et groupes connus, la programmation fera également la part belle à des chanteurs et musiciens de la région comme le Pontissalien Rod Barthet.

Cependant, la crise sanitaire est toujours là et fait planer le risque d’annulation des festivals et autres évènements culturels de l’été.