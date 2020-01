L’éducation à l’environnement et au développement durable est porteuse d’enjeux essentiels en termes d’évolutions des comportements, de connaissances nouvelles et de mise en capacité de chacun, au quotidien, d’être acteur de la transition et de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Des associations locales se mobilisent sur cette grande thématique notamment Coopere 34 et Cybelle planète que nous recevons dans notre émission.

Site internet de Coopere 34 : http://coopere34.org/

Site internet de Cybelle planète : https://www.cybelle-planete.org/