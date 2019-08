L'Eglise catholique et anarchistes : même combat pour les migrants

Les familles de migrants avaient été évacuées de squats au début de l'été et l'appel catholique à la mobilisation a suscité quelques réactions. En cause : la collaboration catholique avec des associations anarchistes et libertaires. Mais pour Michel Barrabès, diacre et co responsable depuis juin de la pastorale des migrants, toutes ces oeuvres sont celles du Bon samaritain :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Aujourd'hui, à la fin de l'été, l'appel à la solidarité a permis de faire émerger 6 propositions de logement, pris en compte par l'association Areve et le collectifs Migrants, pour héberger pendant 2 à 4 semaines. L'appel est maintenu pour mettre à disposition un logement ou héberger chez soi une ou plusieurs personnes, mais la peur est présente et reste un frein à cet accueil.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Pour joindre la pastorale des migrants :

migrants@bordeaux.catholique.fr