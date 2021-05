L'église de Saint-Laurent-la-Roche dans le Jura - Présentation de l'édifice

Elle comprendrait la mise aux normes électriques et la réfection d’une partie du toit de l’église de Saint-Laurent-la-Roche.

Pour financer ce chantier, la commune nouvelle de La Chailleuse dans le Jura et l’Amive, l’Association de mise en valeur de l’église, ont lancé une souscription avec la Fondation du Patrimoine.

Cet édifice religieux classé Monument historique date principalement du 15ème siècle et possède une douzaine de richesses intérieures, inscrites ou classées au patrimoine national.