L'Église de Saint-Marcellin et l'abbaye de Saint-Antoine célèbrent leur 900 ans

Il y a 900 ans, le diocèse de Grenoble-Vienne dédicaçait deux églises emblématiques de la paroisse Saint-Luc du Sud Grésivaudan : l'église de la ville de Saint-Marcellin et la célèbre abbaye de Saint-Antoine, connue pour être l'une des plus belles de France.

L'anniversaire célébré en grande pompe toute cette année est celui de la dédicace des bâtiments, donc de leur inauguration et non celui du début de leur construction. Le père David Ribiollet, curé de la paroisse, compte profiter de cette célébration pour mettre en avant ces deux monuments, qui sont désormais plus accessibles avec la fin des travaux.