L'Eglise évangélique du bassin innove avec les cultes à domicile

Alors que certaines églises ont rouvert leurs portes pour assurer des cultes en présentiel, l'eglise évangélique du bassin a chosi d'innover en proposant des cultes à domicile, pour rejoindre ceux qui n'ont pas d'outils numériques. Une nouvelle façon de s'adresser aux plus fragiles et aux plus éloignés de l'Eglise.