L'Eglise propose de nombreux chemins de vocations

Cette semaine, la question des vocations a été au programme de vos routes diocésaines. La vocation de prêtre avec l'abbé Olivier Riboulot, curé archiprêtre de Saint Avold, la vocation du mariage avec Christine et Yves Barbazanges, du mouvement Vivre et Aimer, et la vocation à la vie religieuse avec un reportage réalisé lors du Jubilé des supérieures majeures à la cathédrale de Metz.