Dans le reportage du jour, on part pour l’Ardèche, à Vesseaux, entre les villes d’Aubenas et Privas. Ici, l’église St Pierre aux Liens (datée de la fin du 12e siècle) interpelle le visiteur par son architecture et par ses tuiles colorées et vernissées. Un reportage de Marie-Charlotte Laudier

Une église qui peut se visiter les derniers samedi et dimanche du mois