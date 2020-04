L'Eglise se déconfine : Des nouvelles de Mgr Delmas, évêque du diocèse d'Angers

Au sommaire aujourd'hui : nous prendrons des nouvelles de notre évêque Mgr Delmas. Prudence nous partagera un conseil de lectture autour d'un classique de la littérature médiéval qui est réédité en livre de poche. Puis direction le sanctuaire de Béhuard.



Tous les jours on prend des nouvelles des paroisses, on propose un conseil de lecture et on vous accompagne dans votre foi en direct du sanctuaire de Béhuard. On porte vos intentions envoyées à rcfanjou@rcf.fr ou à intention@sanctuaire-behuard.com

Restons-unis !