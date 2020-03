L'Eglise se déconfine : Père Matthieu Lefrançois, doyen du choletais

Tous les jours on prend des nouvelles des paroisses, on propose un conseil de lecture et on vous accompagne dans votre foi en direct du sanctuaire de Béhuard. On porte vos intentions envoyées à rcfanjou@rcf.fr ou à intention@sanctuaire-behuard.com

Restons-unis !



Aujourd'hui direction Cholet avec le Père Matthieu Lefrançois. Il nous parle des trois temps de la prière de la journée qu'il propose sur la page Facebook Surprenant Jésus.