L’Egypte antique, la plus longue civilisation de l’histoire ayant existé

Durant trois millénaires cette civilisation a marqué toutes les civilisations méditerranéennes, de la Mésopotamie à la Grèce et l’Italie. L’Egypte antique nous a laissé des monuments parmi les plus imposants de l’histoire. Cette civilisation antique et orientale fascine l’Occident depuis longtemps, fascination qui s’est développée encore plus après la découverte par Napoléon Bonaparte de la « pierre de Rosette » qui a permis de traduire les hiéroglyphes. Depuis des décennies les expositions consacrées à cette civilisation rencontrent un succès impressionnant.