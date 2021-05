L'élection du Ceser approche à grand pas

"Nous avons produit un rapport de 100 propositions pour une refonte économique, sociale et environnemental du Grand est"



Le Ceser (Conseil économique, social et environnemental régional) du Grand Est souhaite améliorer le rapport entre citoyens et politiques. Ce conseil a une véritable fonction démocratique et d'argumentation. Avec 180 personnes de la société civile qui y siège, Le Ceser veut repenser les modèles de gouvernance de la région.



L'élection, déjà repoussée quatre fois, devrait se dérouler le 26 mai prochain. Le vote se faisant obligatoirement en présentiel, difficile de mettre en place un protocole sanitaire stricte. Marie-Claire Briet-Clémont, présidente par intérim suite à la démission de Patrick Tassin, se présente à cette nouvelle élection. Elle explique le rôle du Ceser et les modalités de l'élection du 26 mai.