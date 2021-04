L'emploi en Nouvelle-Aquitaine résiste mieux au deuxième confinement

Les mesures sanitaires plus ciblées, et le recours à l’activité partielle, ont permis une relative stabilité de l'emploi au 4e trimestre 2020, annonce l’Insee Nouvelle-Aquitaine dans sa dernière note de conjoncture régionale. Si l'emploi en Nouvelle-Aquitaine reste stable, cela s'explique par l'équilibre entre une légère baisse des emplois dans le public, et une augmentation à peu près équivalente dans le privé. Sans compter sur le télétravail et l'activité à temps partiel, qui ont sauvegardé des postes et donc limité le taux de chômage.Autres points positifs: les places en intérim sont plus largement pourvues.

De nouvelles entreprises sont également nées pendant la crise sanitaire, 6 % en plus. Autrement dit, la région est dynamique sur le plan de l'entrepreneuriat. Mais elle l'a été davantage encore au précédent trimestre avec 2 fois plus d'entreprises.

En revanche, pour les offres et la recherche d'emplois, les voyants sont à l'orange. Les déclarations d'embauche de plus de 1 mois ont chuté de 13 %. Et en même temps, le nombre de demandeurs d'emplois, toutes catégories confondues a baissé de 2%.

Pour l'hôtellerie-restauration, le voyant est carrément au rouge. La fréquentation hôtelière est réduite de moitié par rapport à 2019. Son chiffre d'affaires dégringole de 3/4.