l'engagement bénévole, un des piliers du modèle associatif

Le 28 novembre prochain dans l'Orne seront présents de nombreux dirigeants d'associations au Forum départemental de la vie associative. Le CRIB de l'Orne, le Centre de Ressources et d'Informations des Bénévoles, structure labellisée et financée par l'Etat, fait partie des organisateurs. Avec notre invité, Anthony Régnard coordinateur au sein de cette structure, nous comprenons que l'engagement bénévole a changé de nature : recherche d'actions plus concrètes et limitées dans le temps et produisant des effets bénéfiques immédiats.