"L’engagement écologique chrétien : comment voir plus loin ?'

"L’engagement écologique chrétien : où en est-on aujourd’hui et comment voir plus loin ?" C’est l’objet d’une table ronde qui a lieu ce jeudi 17 juin à 20h au Temple Neuf de Strasbourg. Parmi les intervenants, Laura Morosini, consultante en conversion écologique et secrétaire générale du label œcuménique « Église verte », Jacques Muller, ancien élu écologiste et membre de la Mission écologie intégrale du diocèse de Strasbourg et

Martin Kopp, théologien et président de la Commission écologie climatique de la Fédération Protestante de France.



La rencontre peut être suivie en direct pour ceux qui ne peuvent se déplacer et en différé pendant une semaine sur le même lien : https://www.templeneuf.org/retransmission/