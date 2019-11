L'engouement pour l'accompagnement spirituel

Les demandes d’accompagnement spirituel explosent à Marseille, comme dans bon nombre de diocèses en France.

Un phénomène qui n’est pas récent puisque déjà au début des années 2000 le journal LA CROIX titrait “L’accompagnement spirituel revient en force”,

Un engouement qui s’explique de plusieurs façons: la soif d’une vie chrétienne authentique, la découverte du Christ, le désir de mieux comprendre le mystère du lien intime entre Dieu et sa créature.

Autant de raisons qui poussent les uns et les autres à chercher un frère ou une soeur pour faire un bout de chemin ensemble.

élements de réponse avec Soeur Marie-Christine Sénéquier et les pères Thierry Lamboley et François Buet.