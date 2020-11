"L'ensemble de cette loi est à jeter !"

Il fait couler en ce moment beaucoup d’encre. Le projet de loi sécurité globale et particulièrement l’article 24 empêcherait entre autres selon des syndicats de journalistes et des citoyens, de filmer les forces de l’ordre durant les manifestations. Cet article controversé prévoit de pénaliser d’un an de prison et 45 000 euros d’amende la diffusion de « l’image du visage ou tout autre élément d’identification » d’un policier ou d’un gendarme en intervention, lorsque celle-ci a pour but de porter « atteinte à son intégrité physique ou psychique ». Une loi particulièrement liberticide explique sur RCF, Sarah Massoud, elle est la secrétaire nationale de la magistrature.