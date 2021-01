L'Entracte résiste à la crise

Yannick Javaudin est le directeur de l’Entracte a Sablé. Depuis le début de la pandémie il a du annulée quatre festivals et une quinzaine de spectacles dont ceux de la « Folle Journée » en région. Il espère d’ailleurs que les organisateurs quelques concert de musique classique dans le sud Sarthe au cours de l’année. Les théâtres et les cinémas de rouvrirons pas avant début février, et encore rien n’est sur.