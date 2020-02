L' entrepreneuriat au féminin

Cette émission met, depuis 2014, et ce 2 fois par mois un coup de projecteur sur les talents et les projets de territoire.

Aujourd’hui 2 invités à nos côtés pour parler entrepreneuriat et plus précisément entrepreneuriat féminin.

Combien de femmes créent des entreprises en France ? Que représente l’entrepreneuriat pour ces femmes ? Qu’est-ce qui les pousse à entreprendre ?

Pour en parler 2 invités pour une émission 100% féminine :

- Justine DUBOURG, développeuse de l’incubateur Talent ‘up à la chambre des métiers et de l’artisanat

- Camille CONTRERAS créatrice d’une école de pâtisserie Végan : graine de gâteau