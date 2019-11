L'entrepreunariat au féminin réal: Ahmed Rouis-Bouabdallah

L'entrepreunariat féminin est mis à l’honneur dans "Ondes Actives".

Ahmed Rouis-Bouabdallah a reçu Anne-Sophie Tessier et Justine Dubourg venues promouvoir le start up week-end édition spéciale women, concours de créateurs d'entreprises prévu du 15 au 17 novembre 2019 chez Mame.

L’émission a également donné la parole à Sarah Goleo, gagnante du mashup numéro 2 sur le thème du made in France. Cette dernière lance actuellement sa propre gamme de produits cosmétiques.