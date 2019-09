L'entreprise comme terrain de jeu

26 minutes eco reçoit Frédérique Cauvin-Doumic, co-fondatrice, à Angoulême, avec Julien Charle,s de l'entreprise Seven Shapes qui développe un jeu vidéo pour l'apprentissage du lean management.

Le lean management est un système d'amélioration continue des organisations des entreprises inventé au Japon dans les années 70.

Seven Shapes qui dispose déjà de clients prestigieux, vient de réussir une levée de de fonds auprès de deux sociétés d'investissement et de cinq business angels dont des Charentais.