L'entreprise d'insertion et de revente de vêtements Inservet/Abi 29

Abi 29 trie et recycle chaussures et vêtements, et revend les produits en bon état dans des magasins Abishop à Brest, Quimper, et à partir du 19 décembre à Châteaulin. Vicky Boulbin responsable de la boutique, nous guide dans cette structure d'insertion qui fait aussi beaucoup pour le développement durable.



abi-29.fr