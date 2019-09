L'entreprise de plasturgie United Caps s'implante dans l'Orne

United Caps est l'un des principaux fabriquants mondiaux de capsules et de bouchons en plastique. Des bouchons utilisés par toutes les grandes marques et notamment dans le secteur agroalimentaire. United Caps s'est donc rapproché de ses nombreux clients en Normandie. Sandro Massabieaux, responsable des deux sites United Caps France, était présent lors de la visite officielle du chantier, ainsi que de nombreux élus et acteurs autour du projet.