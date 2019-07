L'entreprise Ernest Turc à Brain-sur-l'Authion (l'intégrale)

Cette semaine, l’émission Ouest Eco nous emmène en Anjou pour découvrir l’entreprise Ernest Turc. Née à Brain-sur-l’Authion il y a plus de 100 ans, cette entreprise familiale produit des bulbes de fleurs et des graines qu’elle vend dans toute la France. Marion Bastit a rencontré Bertrand Turc, patron de l'entreprise et petit-fils de son fondateur.