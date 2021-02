L'entreprise iséroise Grapheal planche sur un test salivaire connecté

La jeune société spécialisée en biotechnologie s'est lancée dans la recherche anti covid avec le développement d'un test salivaire instantané et multi usage: le TestNPass

Après des années passées à travailler au CNRS, Vincent Bouchat a décidé de quitter cette institution pour monter sa propre entreprise et y utiliser les technologies qu'il avait développé précedemment.

Sa société, Grapheal, s'est lancée il y a un an dans le développement d'un test Covid biotechnologique: le TestNPass, un test salivaire numérique relié à un smartphone.

Il s'agit d'un test rapide, avec un résulat, connu en 5 minutes, fiable et crypté, sécurisé.

Vincent Bouchat nous explique l'histoire et le fonctionnement de son test, qui veut allier éthique, innovation et écologie.

Aujourd'hui les phases finales approchent et le produit sera l’objet d’un essai au Centre de virologie du CHU de Grenoble dans les jours à venir. Une phase déterminante qui devrait permettre de chiffrer le taux de fiabilité de ce test et décider de sa potentielle future utilisation.

Si les essais sont concluants, le produit pourrait être commercialisé sous un an.