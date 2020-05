L'équipe de la Grande Bouffe /// Réservez, payez votre restaurant de demain

"Payer maintenant ce que vous allez consommer après le confinement"



La Grande Bouffe est une initiative permettant aux bars et restaurants d'obtenir tout de suite et GRÂCE À VOUS la trésorerie dont ils ont besoin pour bientôt vous réaccueillir dans les meilleures conditions.



Les porteurs de ce projet (2 restaurateurs et 2 enfants de la pub) reviennent nous expliquer comment ca marche, l'importance de digitaliser son restaurant et quelle tendance de communication pour les marques.