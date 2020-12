L'Equipe Etudiante 87 du Secours catholique Limousin

L'équipe Etudiante 87 est une branche du Secours catholique Limousin, elle est en train de construite une association pour accompagner les étudiants du Limousin au niveau psychologique et matériel....

Junior Duplan, Karelle Kalamon et Naïma Ouafi nous raconte tout!

Un accès aux informations sur facebook twitter et un numèro téléphone : 06 33 65 17 47