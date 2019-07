L'équitation pour tous : l'exemple d'Ophélie

L'équitation n'est pas réservée qu'aux personnes valides. On peut appréhender cette discipline quelque soit son handicap. C'est ce qu'a souhaité démontrer Ophélie de Vaveski, à Louroux-de-Breaune dans l'Allier, aux élèves venue la voir, à Vichy au stade équestre du Sichon.

Et pour en savoir plus, on peut aller sur la page Facebook de l'association "Tout'equita'tous"