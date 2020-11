L'ESJ Lille s'attaque en Live à l'élection Américaine

En ce 3 Novembre, les Etats Unis sont au coeur de l'actualité avec la possible reconduite du mandat de Donald Trump ou la possible arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. Une élection passionnante que va suivre cette nuit l'ESJ Lille, en Live sur la plateforme Twitch. Brianne Cousin, la rédactrice en chef de l'événement, Brianne Cousin.



Se former au numérique, une nécessité notamment pour la gente féminine, qui parfois peut être effayée, Aude Allard d'Euratechnologies nous propose donc de découvrir Numeriqu'ELLES