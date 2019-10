L'ESN, l'association étudiante qui accueille le monde

C'est un peu plus calme du côté des actualités européennes ces derniers jours. Et puis, il serait bon, de parler d'autre chose que du Brexit, sinon nous allons devenir fous ! Profitons, qu'ils soient en vacances pour interroger deux étudiants de Le Mans Université. A propos de quoi ? De l'Europe, évidemment, et même d'un peu plus que cela...



Le dossier



Nos invités sont étudiants à Le Mans Université et bénévoles au sein de l'association : Angélique, qui prépare un master de mathématiques financières, et

Marco, qui est actuellement en licence d'anglais.



La découverte de l'ESN du Mans.



Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont ses missions ?



Combien d'étudiants participent ? Qui sont-ils ?



Vos choix de parcours ? Vos rencontres ?



L'agenda de l'association : direction la rhumerie ou les docks, selon les envies !



Emmenez moi !

Votre Europe : quelle destination devaient vous absolument me faire découvrir ?



Pour contacter l'ESN du Mans

Tél : 06 69 77 13 32

Facebook : ???