L'état de catastrophe naturelle reconnu dans le Var

Vous avez peut être été victimes des coulées de boues et des inondations des 22 et 23 octobre dernier.

Si c'est le cas vous avez dix jours à compter d'aujourd'hui, 31 octobre2019, pour envoyer votre déclaration de sinistre et les justificatifs à votre assurance.

L'arrêté de catastrophe naturelle est publié aujourd'hui au Journal Officiel.

En tout, 186 communes de six départements du sud de la Franceont été reconnues en état de catastrophe naturelle.

Chez nous en Provence Alpes Côte d'Azur, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse sont concernés.

Voici la liste des vingt communes varoises :

Bandol, Le Beausset, Bras, Brignoles, Cabasse, La Cadière-d'Azur, Le Castellet, Gonfaron, Ollioules, Pourcieux, le Revest-les-Eaux, Rians, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Sanary-sur-Mer, la Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Toulon, Tourves, la Valette-du-Var, Varages.