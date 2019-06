L'été près de chez vous

UN ÉTÉ DE RENCONTRES

• Tous les jours à 10h et 17h30, suivez "Radioguidage", une série de reportages réalisés sur le terrain par les radios du réseau RCF.

• Partez également à la découverte de 50 festivals à travers la France et la Belgique, tous les jours de 14h à 15h, pour une pause musicale avec "L'été des festivals" (dès le 24 juin).

• Et enfin, chaque jour à 17h, retrouvez "Un été inSPIré", le rendez-vous quotidien qui parle de tout ce qui fait l'actualité de l'été sur RCF.

5 JOURS DE PARTAGE À PARAY-LE-MONIAL AUTOUR DU BAR À PODCASTS RCF

Du 17 au 21 juillet, nous serons présents à Paray-le-Monial avec la communauté de l’Emmanuel, où nous animerons des émissions en public et réaliserons des reportages, des débats, des conférences... Vous pourrez également vivre des veillées de prière retransmises en direct.

Cette année, RCF lance un "Bar à podcasts", un lieu de ressourcement où les pèlerins de Paray-le-Monial pourront venir faire une pause originale et inspirante en compagnie des équipes RCF.

ET AUSSI

Vivez un été inSPIré !

Cette année nous vous proposons de découvrir nos podcasts "Best of de l’été"

• Le podcast Halte Spirituelle : 10 émissions "Halte Spirituelle" pour vous ressourcer

• Le podcast Visages : une sélection de 10 émissions "Visages", à la rencontre de personnalités inSPIrées

• Le podcast Mieux Vivre : 10 émissions best of de "La Vie est un art"