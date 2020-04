L’éthique à l’épreuve du COVID-19 - Roger Gil (RCF86)

Invité : Roger Gil, neuropsychiatre, professeur émérite de l’Université de Poitiers, directeur de l'ERENA, l’Espace de Réflexion Ethique de Nouvelle-Aquitaine

En situation de crise, l’éthique est-elle prioritaire?

Quelles sont les questions soulevées par cette épidémie, notamment en terme de restrictions des libertés individuelles, et d’accompagnement des personnes en fin de vie?



Journal régional : (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : L’Agro-écologie (Par Marie Hélène-Restoin)

Cuisine : Mousseline d'huîtres (Par Françoise Barbin-Lecrevisse)

Concerts classiques : Musique sacrée et ballet équestre (Par Aude Pénicaut)



Chanson :

Marc Minkowski et Les Musiciens du Louvre / Oratorio « Davide penitente » de Mozart (Extrait)