L’Europe, ça vous concerne !

Entre la théorie et la pratique, comment les collectivités et les associations sarthoises s'organisent-elles pour s'adresser à l'Union Européenne ? Que peuvent-elles attendre de l'UE dans la concrétisation des projets qu'elles portent au service des citoyens ? Si la situation est souvent érigée en cauchemard par les détracteurs de l'Europe actuelle, la réalité du terrain révèle une complexité qui recelle des embûches, de l'enthousiasme et des femmes et des hommes au centre des préocupations.



La région, premier échelon gestionnaire des fonds européens...

Comme le rappelle Vanessa Charbonneau, vice présidente de la Région Pays de la Loire, "les régions ont une présence essentielle pour la proximité avec les concitoyens ; avec une responsabilité particulière depuis 2014, avec la gestion des fonds européens, dédiés à l'amènagement des territoires, à l'innovation, au social...".

Le budget est réparti sur une durée de 7 ans. 2020 est d'ailleurs une année importante, puisque c'est cette année que sera voté le prochain programme 2021-2027. Le précedent, qui court jusqu'à fin décembre, était de 855 millions d'euros pour la seule région des Pays de la Loire.

... et les communes s'approprient ces fonds

Christophe Rouillon, président du groupe PES du Comité Européen des Régions, donne quelques chiffres pour sa commune : 1.746 millions d'euros d'investissement en 18 ans. Tous les secteurs ont été bénficiaires : sport, culture, patrimoine, social... "C'est l'objet d'une discussion avec la région ! [...] Il y a des cases qui fixent des priorités et les communes peuvent postuler pour leurs projets d'investissement", détail le maire de Coulaines, qui complète "c'est le plus puissant instrument de réduction des inégalités qui puisse exister dans le paysage administratif !"

Echanges, négociations, le tout autour de thèmes forts (dont l'écologie), voilà ce qui attend les acteurs des territoires, de Sarthe, de Pays de la Loire et du reste de l'Europe, pour consacrer et répartir de la manière la plus adaptée possible, les fonds votés par le parlement et mis en place par la commission.

Une bataille administrative qui peut s'avérer décourageante

Isabelle Vaché, chargée de mission LEADER pour le Pays de la Vallée de la Sarthe, souligne les difficultés actuelles "On décourage pas mal de porteurs de projets. [...] Entre la demande initiale et le versement, il faut compter trois ans. Aujourd'hui je n'ai plus de demande de privé."

Le delais de versement met en difficulté les demandeurs, avec seulement 18% des sommes réglées sur le programme 2014-2020. Isabelle Vaché pointe le manque de moyens humains à disposition pour accompagner le montage des dossiers.

Mais pour Vanessa Charbonneau une amélioration de la situation est en cours "aujourd'hui, on arrive un délais de versement, en moyenne, de 3 mois". Et Christophe Rouillon de rappeler "ce n'est pas forcément de la faute de l'Europe. C'est aux états et au régions de répartir efficacement les moyens."

